Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçıp Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim olan 4'ü kadın 6 terörist gözaltına alındı.
Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Silopi'de 4'ü kadın 6 PKK'lı terörist teslim oldu
Anadolu AjansıTürkiye
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4'ü kadın 6 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçıp Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim olan 4'ü kadın 6 terörist gözaltına alındı.