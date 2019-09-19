Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçıp Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim olan 4'ü kadın 6 terörist gözaltına alındı.

Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.