Silopi’de iki terörist teslim oldu

Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan iki PKK’lı terörist, Silopi’de hudut karakoluna teslim oldu. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır.” denildi.

Silopi’de iki terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 'lı teröristin Silopi'deki Hudut Karakolu'na teslim olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı.

Öne Çıkan Video

Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 3 ölü, 26 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...