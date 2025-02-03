Silopi’de iki terörist teslim oldu
Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan iki PKK’lı terörist, Silopi’de hudut karakoluna teslim oldu. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır.” denildi.
Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Silopi'deki Hudut Karakolu'na teslim olduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı.
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