Silopi’de seçim kavgası: 7 yaralı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde AK Partili mevcut belediye başkanı Nadir Tosun yüzde 57.54 ile yeniden başkan seçilirken, Yeniden Refah Partisi adayı Nihat Yiğit ise yüzde 41.70 oy alarak ikinci oldu.



Dün akşam saatlerinde Tosun ve Yiğit aileleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.



Kavgada 7 kişi vücutlarına aldıkları darbelerle yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılırdı. Gerginliğin sürdüğü beldede jandarma, geniş güvenlik önlemi aldı.



Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bazı kişiler ifadelerini almak üzere jandarma merkezine götürüldü.