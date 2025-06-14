Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş silahlı saldırı kurbanı

Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş'ten acı haber geldi.

Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi Aşağı Çarşı Meydanı'nda dün akşam kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Ateş, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekiplerinin, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.