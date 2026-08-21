Simav’da 3,3 büyüklüğünde deprem
21.08.2026 06:47
Son Güncelleme: 21.08.2026 06:48
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AFAD depremi duyurdu
Kütahya’nın Simav ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.04’te meydana gelen depremin yerin 11,93 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, Simav’ın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Keçiören (Ankara)
|21 Ağustos 2026 06:15
|40.0163
|32.8752
|7.07
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ağustos 2026 06:05
|39.2897
|28.0758
|11.43
|2.40
|Merkez (Siirt)
|21 Ağustos 2026 06:04
|37.8853
|42.1423
|6.96
|1.20
|Marmara Denizi - [11.72 km] Adalar (İstanbul)
|21 Ağustos 2026 05:45
|40.7583
|29.0780
|7.00
|1.20
|Simav (Kütahya)
|21 Ağustos 2026 05:42
|39.2320
|29.0200
|7.00
|0.80
|Simav (Kütahya)
|21 Ağustos 2026 05:16
|39.2505
|28.9833
|9.89
|0.80
|Çelikhan (Adıyaman)
|21 Ağustos 2026 05:15
|38.0968
|38.4402
|8.43
|1.20
|Gölhisar (Burdur)
|21 Ağustos 2026 05:12
|36.9922
|29.4358
|7.00
|0.80
|Marmara Denizi - [09.04 km] Adalar (İstanbul)
|21 Ağustos 2026 05:06
|40.7708
|29.1245
|7.00
|1.60
|Ilgaz (Çankırı)
|21 Ağustos 2026 05:06
|41.0315
|33.6555
|12.01
|4.20
|Hisarcık (Kütahya)
|21 Ağustos 2026 04:54
|39.1785
|29.1543
|7.15
|0.80
|Simav (Kütahya)
|21 Ağustos 2026 04:52
|39.1465
|29.1117
|5.60
|0.60
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|21 Ağustos 2026 04:39
|38.0488
|37.2170
|7.35
|1.20
|Yakutiye (Erzurum)
|21 Ağustos 2026 04:38
|40.1003
|41.1610
|7.07
|1.20
|Simav (Kütahya)
|21 Ağustos 2026 04:33
|39.1827
|29.0042
|7.00
|0.80
|Battalgazi (Malatya)
|21 Ağustos 2026 04:16
|38.1433
|38.5675
|9.09
|1.70
|Simav (Kütahya)
|21 Ağustos 2026 04:10
|39.2390
|29.0063
|7.00
|1.00
|Beypazarı (Ankara)
|21 Ağustos 2026 04:09
|40.1540
|31.8063
|6.97
|1.40
|Simav (Kütahya)
|21 Ağustos 2026 04:04
|39.2465
|29.0045
|7.03
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|21 Ağustos 2026 03:44
|39.1662
|28.2428
|8.62
|0.80
|Yedisu (Bingöl)
|21 Ağustos 2026 03:42
|39.3928
|40.6147
|7.00
|2.10
|Battalgazi (Malatya)
|21 Ağustos 2026 03:23
|38.2680
|38.6337
|9.54
|1.00
|Simav (Kütahya)
|21 Ağustos 2026 03:06
|39.2290
|28.9852
|12.42
|1.10
|Simav (Kütahya)
|21 Ağustos 2026 03:04
|39.2548
|28.9693
|11.93
|3.30