AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Kütahya Simav'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 06:49'daki depremin derinliği ise 10.4 kilometre olarak kayda geçti.

Simav'da 28 Eylül'de meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki ana şokun ardından bölgede 12 binden fazla artçı deprem olmuştu.