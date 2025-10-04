Simav'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Kütahya Simav'da deprem fırtınası devam ediyor. Son olarak saat 06.49'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Kütahya Simav'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 06:49'daki depremin derinliği ise 10.4 kilometre olarak kayda geçti.
Simav'da 28 Eylül'de meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki ana şokun ardından bölgede 12 binden fazla artçı deprem olmuştu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-10-04
Saat:06:49:17 TSİ
Enlem:39.2525 N
Boylam:28.93722 E
Derinlik:10.4 km
Detay:https://t.co/qzpVK8zQXk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
