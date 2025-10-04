Simav'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Kütahya Simav'da deprem fırtınası devam ediyor. Son olarak saat 06.49'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dairesi'nin verilerine göre 'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 06:49'daki depremin derinliği ise 10.4 kilometre olarak kayda geçti.

Simav'da 28 Eylül'de meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki ana şokun ardından bölgede 12 binden fazla artçı deprem olmuştu.  

