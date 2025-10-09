Simav'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Kütahya Simav'da 5.4'lük depremin üzerinden yaklaşık 1.5 ay geçti, artçı sarsıntılar sürüyor.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre depremin büyüklüğü 4.9. Saat 02:54'teki depremin derinliği ise 12 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Simav'da 28 Eylül'de meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki ana şokun ardından bölgede 12 binden fazla artçı deprem olmuştu.

Depremin ardından, şu ana kadar olumsuz bir duruma ilişkin ihbar alınmadığı duyuruldu.