Simidin resmi fiyatı 15 lira ama tezgahta başka!

Artan maliyetler nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da simit fiyatlarının 15 liradan 20 liraya çıkarılmasına karar verilmişti.

Ancak Ticaret Bakanlığı, vatandaşın alım gücünü göz önünde bulundurarak fiyat artışını ocak ayına erteledi.

RESMİ FİYAT 15 AMA 20 LİRADAN SATILIYOR

Bakanlık fiyat artışını erteledi ancak İstanbul'un pek çok noktasında simit 15 liradan değil, 20 liradan satılıyor.

Simidin resmi fiyatı 15 lira olmasına rağmen o fiyattan satan seyyar satıcı hemen hemen hiç yok.

Belediye zabıtaları bu konuda tutanak tutup, il ticaret müdürlüğüne iletirse, aykırılık başına yaklaşık 3 bin 200 lira idari para cezası kesiliyor.