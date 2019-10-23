İlk kez 1 Şubat 1884'te yayımlanmaya başlanan Oxford İngilizce Sözlüğü, 'simit' kelimesini, Türkiye menşeli olarak İngilizce kelime haznesine ekledi.



Oxford İngilizce Sözlüğü’nün yayınladığı güncellemede, simit kelimesinin İngilizce kelime haznesine eklendiği duyuruldu. Çok sayıda farklı kelimenin de yer aldığı listede simit, ‘Türkiye menşeli pekmeze bulanmış, susamla kaplı bir tür ekmek olarak’ olarak tanımlandı.

"ULUSLARARASI TANITIMI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ADIM"



Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da, ATO'nun coğrafi işaret tescili aldığı simidin Oxford İngilizce Sözlüğü'ne girmesine ilişkin, “Coğrafi işaret tescili aldığımız Ankara simidinin Oxford İngilizce Sözlüğü'nde yer alması uluslararası tanıtımı açısından önemli bir adım. Yöresel ve geleneksel ürünlerimizin yabancı ülke raflarında yer alması için gayret sarf ediyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerimiz uluslararası pazarda hak ettikleri yeri alacak” dedi.

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