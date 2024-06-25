Şimşek-Karatepe görüşmesi: Bakan Şimşek ve Özgür Özel'den açıklama

Siyasette "normalleşme" sürecinde, bu sefer ekonomi toplantısı yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP'nin gölge kabinesinde yer alan, Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe biraraya geldi.



4 saat 15 dakika süren görüşmede, Bakan Şimşek'e taleplerini ilettiklerini söyleyen Karatepe "Görüşmede 4 ana talep ilettik. Asgari ücrete ara zam, emekli aylıklarına ciddi artış yapılması, Tarımsal desteklerin artırılması ve vergide adaletsizliğin giderilmesi." dedi.



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Karatepe'nin açıklamaları AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e soruldu. Çelik, "Açıklama yapmışlar. Biz öneri getirdik kabul görmedi diye. Herkes öneri getirebilir. Sonuçta gündemine hakim bir hükümet var. Ekonomi yönetmimiz de ne yaptığını biliyor. Öngördükleri takvim kusursuz şekilde işliyor." değerlendirmesinde bulundu.



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ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün yaptığı CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe toplantısının ardından yapılan açıklamalara yönelik olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kabul ettiğim CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yalçın Karatepe’yi protokol kurallarını uygulamadan binanın girişinde karşıladım ve makamda görüştüm. Görüş ve önerilerini dinlediğimiz 4 saati aşan görüşmede gündeme getirilen tüm konularla ilgili perspektifimizi şeffaf bir şekilde kendilerine anlattık. Önerilerini, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık." dedi.



Toplantı sonrası yapılan açıklamalara tepki gösteren Şimşek, "Görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez." dedi.



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ÖZEL: AYNI DİL KONUŞULMADI



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin Hazine ve Maliye’den sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe’nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin konuştu. Görüşmenin nezaket içinde geçtiğini belirten Özel, “Ama maalesef aynı dilin konuşulamadığı görüşmeydi. Biz o görüşmede şunu söyledik; bu krizi emekliler yaratmadı, emekçiler, çiftçiler yaratmadı. Bu krizi esnaf hiç yaratmadı. Bu krizi bütün dünya yönetebilirken, yönetmeyen, çok bilen anlayış yarattı.” dedi.