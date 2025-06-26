Sinan Ateş cinayeti davası: Doğukan Çep tanık olarak dinlendi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davadan dosyası ayrılan Mustafa Ensar Aykal ve Serdar Öktem'in yargılanmasına devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Aykal ile Sinan Ateş'in eşi müşteki Ayşe Ateş ve yakınları salonda hazır bulunurken, tutuksuz sanık Öktem, mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

DOĞUKAN ÇEP, TANIK OLARAK DİNLENDİ

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olarak müebbet hapis cezası alan Doğukan Çep'in tanık olarak dinleneceğini bildirdi.

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Çep, Serdar Öktem'in annesinin ve eşinin kendisini suçladığını ileri sürdü.

Çep'in, sinkaflı sözler kullanması üzerine mahkeme SEGBİS kaydını sonlandırdı.

"SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK"

Söz verilen sanık Mustafa Ensar Aykal, "Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Bu aşamada söyleyecek bir şeyim yoktur." dedi.

"HAYATTA KALMASI İÇİN İTİRAFÇI OLMASI GEREKİYOR"

Müşteki Ayşe Ateş ise davayı gündemde tuttuklarını belirterek, şunları öne sürdü:

"Sinan Ateş'i öldürenler Doğukan Çep'i de öldürecek. Kimlerle uğraştığının farkında değil.

Doğukan Çep'in hayatta kalması için itirafçı olması gerekiyor."

"DOSYAYA EKLENMEDİKLERİ SÜRECE DAVA UZAYACAK"

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş de İzzet Ulvi Yönter, Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz'un dosyaya eklenmedikleri sürece davanın uzayacağını ileri sürdü.

AVUKATLAR SAVUNMA YAPTI

Müşteki avukatlarından Şeyda Şahin, Sinan Ateş cinayetinin bütün parçalarıyla birlikte siyasi bir cinayet olduğunu, soruşturmaların ve davaların ayrılmasının sebebinin olayın unutturulmasına yönelik olduğunu savundu.

Diğer müşteki avukatları da Doğukan Çep'in, Serdar Öktem'in ailesiyle cezaevinde görüşüp görüşmediğine yönelik kayıtların cezaevinden talep edilerek mahkemeye getirilmesini, Aykal'ın adli kontrol tedbirini ihlal ettiğini öne sürdü.

Ayrıca avukatlar, mahkemeden Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal'ın tekrar tutuklanmasını talep etti.

Aykal'ın avukatı Aziz Bingöl ise müvekkilinin adli kontrolünü, eşinin hastalığı nedeniyle Kurban Bayramı'nda bir gün ihlal ettiğini iddia ederek, adli kontrol hükümlerinin aynı şekilde devam etmesini istedi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Öktem ve Aykal'ın telefonları için ABD'ye yazılan yazının cevabının beklenmesi ve sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutuklanması taleplerinin reddiyle mevcut hallerinin devamına hükmederek, Serdar Öktem'in bir sonraki celse SEGBİS'le duruşmada hazır edilmesine karar verdi.

Duruşma 8 Ocak'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıkarken silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı.

Olayda Selman Bozkurt da omzundan yaralandı.