Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı

SELMA ATEŞ'E SALDIRI

Ateş'in ablası Selma Ateş duruşma salonunun dışında saldırıya uğradı.

Olayla ilgili saldıran sanık yakını bir kişi gözaltına alındı.

DÜNKÜ DURUŞMADA NE OLDU?



Dünkü duruşmada amacının Ateş’i öldürmek değil, yaralamak olduğunu savunan tetikçi Eray Özyağcı'nın gazetecilere elini doğrultarak silah işareti yapması da dava dosyasına eklendi.



İddianamede, azmettirici Doğukan Çep'e otelde yer ayırttığı belirtilen tutuksuz sanık Alper Atay, ilk celselerde verdiği beyanların geçerli olduğunu ve olay hakkında hiçbir şey bilmediğini söyleyerek mahkemeden beraatını talep etti.



İddianamede "iştirak halinde işlenen suça yardım ettikleri" gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Mustafa Ensar Aykal ise bir yıldır tutuklu yargılandığını belirterek, dosyada adının geçtiği tek olayın Tolgahan Demirbaş ile gerçekleştirdiği telefon konuşmalarının imajları olduğunu ileri sürdü.



Eray Özyağcı, Aykal, telefonunun HTS kaydına göre, Tolgahan Demirbaş ile herhangi bir irtibatının olmadığının, hatta Demirbaş ile ilişkili herhangi bir kişiyle dahi irtibat kurmadığının ortaya çıktığını savunarak, "Bu somut deliller ışığında tarafıma yöneltilen bu iddiayı hiçbir suretle kabul etmiyorum. Tutukluluk halimin sonlandırılmasını talep ediyorum." dedi.