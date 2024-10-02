Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada Serdar Öktem hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi. Tetikçi Eray Özyağcı ve azmettiriciler Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Toplam 11 sanığa hapis cezası verilirken 5 kişi ise beraat etti. 6 kişiye ise tahliye kararı uygulandı.
Son dakika haberi! Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davada yargılamalar sona erdi.
Sanık avukatlarının savunmalarıyla devam edilen bugün duruşmada karar çıktı.
BİR KİŞİYE TAHLİYE
Serdar Öktem hakkında adli kontrol talebiyle tahliye kararı verilirken dönemin Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal için ise tutukluluğa devam kararı verildi.
İki ismin dosyası ayrılırken telefonlarının açılması beklenecek.
ÖZYAĞCI'YA TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMADI
Tetikçi Eray Özyağcı’ya "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.
KAÇMAYI SAĞLAYAN BALKAYA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 13 YIL HAPİS CEZASI
Özyağcı'yı motorla olay yerinden kaçıran Vedat Balkaya’ya "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.
KEŞİFÇİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
Ofis önünde keşif yapan Suat Kurt’a "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.
KİLİT İSİMLERE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
Azmettici Doğukan Çep, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
Dosyada azmettirici olaran geçen Tolgahan Demirbaş’a "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Demirbaş'ın eşi kararın ardından sinir krizi geçirdi.
"TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME" SUÇU
Mustafa Uzunlar’a "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 15 yıl ceza verildi.
Aşkın Mert Gelenbey’e "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 15 yıl ceza verildi.
Murat Can Çolak’a "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 18 yıl ceza verildi. Emre Yüksel’e "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 18 yıl ceza verildi.
Dava kapsamında toplam 11 sanık için hapis cezası verildi. Davada 5 kişi beraat etti, 6 kişiye ise tahliye kararı uygulandı.
ATEŞ'İN AİLESİNE SALDIRI
Kararın açıklanması beklenirken Ateş'in ablası Selma Ateş duruşma salonunun dışında saldıraya uğradı.
SELMA ATEŞ'E SALDIRI
Ateş'in ablası Selma Ateş duruşma salonunun dışında saldırıya uğradı.
Olayla ilgili saldıran sanık yakını bir kişi gözaltına alındı.
DÜNKÜ DURUŞMADA NE OLDU?
Dünkü duruşmada amacının Ateş’i öldürmek değil, yaralamak olduğunu savunan tetikçi Eray Özyağcı'nın gazetecilere elini doğrultarak silah işareti yapması da dava dosyasına eklendi.
İddianamede, azmettirici Doğukan Çep'e otelde yer ayırttığı belirtilen tutuksuz sanık Alper Atay, ilk celselerde verdiği beyanların geçerli olduğunu ve olay hakkında hiçbir şey bilmediğini söyleyerek mahkemeden beraatını talep etti.
İddianamede "iştirak halinde işlenen suça yardım ettikleri" gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Mustafa Ensar Aykal ise bir yıldır tutuklu yargılandığını belirterek, dosyada adının geçtiği tek olayın Tolgahan Demirbaş ile gerçekleştirdiği telefon konuşmalarının imajları olduğunu ileri sürdü.
Eray Özyağcı, Aykal, telefonunun HTS kaydına göre, Tolgahan Demirbaş ile herhangi bir irtibatının olmadığının, hatta Demirbaş ile ilişkili herhangi bir kişiyle dahi irtibat kurmadığının ortaya çıktığını savunarak, "Bu somut deliller ışığında tarafıma yöneltilen bu iddiayı hiçbir suretle kabul etmiyorum. Tutukluluk halimin sonlandırılmasını talep ediyorum." dedi.
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