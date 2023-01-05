Sinan Ateş cinayeti: Soruşturmanın bir numaralı ismi Doğukan Çep yakalandı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olduğu öne sürülen, soruşturmanın 1 numaralı ismi Doğukan Çep İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Sinan Ateş cinayeti: Soruşturmanın bir numaralı ismi Doğukan Çep yakalandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesini azmettirdiği iddia edilen Doğukan Çep İstanbul'da gözaltına alındı

Hakkında yakalama kararı bulunan Çep, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Büro Amirliği ekiplerince İstanbul Beykoz'da bir otele yapılan baskın sonucu yakalandı.

Sinan Ateş cinayeti: Soruşturmanın bir numaralı ismi Doğukan Çep yakalandı - 1

Üzerinde iki silah bulunan şüphelinin, İstanbul'dan Ankara'ya getirileceği belirtildi.

TUTUKLU SAYISI 10'A ULAŞTI

Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Bugün emniyette ifade işlemleri tamamlanan ikisi özel harekat polisi  şüpheli daha çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralanmıştı.

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