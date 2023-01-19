Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında savcı değişti mi? Başsavcılıktan açıklama

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında yeni gelişme Haberi Görüntüle

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada, savcının değiştirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve soruşturmada savcı sayısının ikiye çıkarıldığı belirtildi.



Soruşturmanın olay tarihinde nöbetçi olan Başsavcıvekili tarafından başlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, suçun niteliği gereği başka bir başsavcıvekilinin görevlendirildiği kaydedildi.



''13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI''



Açıklamada "Soruşturma kapsamında 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

NE OLMUŞTU?



Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.



Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.