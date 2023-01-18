Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında yeni gelişme

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Sinan Ateş cinayeti' açıklaması Haberi Görüntüle

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada, cinayetin tetikçisi olduğu öne sürülen Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı belirtilen Tolgahan Demirbaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tolgahan Demirbaş’ın polis eşliğinde adliyeye getirilmesi konusunda daha önce alınan kararlar vardı.

Demirbaş, hafta başında adliyeye getirildi. Demirbaş'ın savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ



Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.



13 KİŞİ TUTUKLU



Cinayeti sonrasında başlatılan soruşturmada aralarında iki özel harekat polisinin de yer aldığı 13 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti.