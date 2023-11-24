Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında yeni gelişme

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikasti soruşturması kapsamında, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve kardeşi gözaltına alındı.



Zanlıların, soruşturmayı yürüten Başsavcı vekili ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'ya yönelik hakaret ve iftira içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya hesabını yönettikleri için gözaltına alındığı belirtiliyor.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ



Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.



Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

22 KİŞİ TUTUKLU

Soruşturma kapsamında bugüne kadar tetikçi Eray Özyağcı ile tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya getirdiği iddia edilen polislerle birlikte 22 kişi tutuklanmıştı.