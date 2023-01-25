Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında yeniden gözaltı kararı

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor. Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tolgahan D'nin de arasında bulunduğu 3 kişi daha gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, savcılık talimatıyla üç kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların daha önce adli kontrolle serbest bırakılan Tolgahan D., Emre S. ve bir avukat olduğu öğrenildi.

Soruşturmada şimdiye kadar 15 şüpheli tutuklandı.



NE OLMUŞTU?



Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta 2022'de, binadan çıktıkları sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Selman Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş ise hayatını kaybetti.

