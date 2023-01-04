Sinan Ateş cinayetinde 3 tutuklama daha

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü daha tutuklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden U.K, M.U, E.U. ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade ifade verdi.



İfadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan U.K, M.U. ve M.Y. tutuklandı, E.U. ise yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.



Cinayetle ilgili gözaltına alınan V.B, H.S. ve Z.A. dün "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmıştı.



Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.



Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.