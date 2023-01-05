Sinan Ateş cinayetinde 4 tutuklama daha

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ikisi özel harekat polisi 4 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.



Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı. Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.



Bugün emniyette ifade işlemleri tamamlanan ikisi özel harekat polisi 4 şüpheli daha çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi.