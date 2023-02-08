Sinan Ateş cinayetinin firari şüphelisi Eray Özyağcı yakalandı Haberi Görüntüle

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde Eray Özyağcı tutuklandı.



Eray Özyağcı, 2 gün önce göçmenlerle birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, Edirne'de hudut birlikleri tarafından yakalanmıştı.



Askeri birliklerce Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Özyağcı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



Eray Özyağcı, soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcısı vekiline ifade verdikten sonra ''Tasarlayarak kasten öldürme'' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.



Özyağcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



NE OLMUŞTU?



Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.



Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 1'i avukat 18 kişi tutuklanmıştı.