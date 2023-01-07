Sinan Ateş cinayetinin bir numaralı ismi Doğukan Çep'in ifadesi ortaya çıktı: Amacımız öldürmek değildi

Doğukan Çep

Gökhan Gerçek/NTV Ankara

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor.



Ateş'in öldürülmesini azmettirdiği iddia edilen Doğukan Çep İstanbul'da gözaltına alındı. "Dodo" lakaplı Çep'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Soruşturmada cinayeti planlayan ve hayata geçiren isim olarak adlandırılan Çep, ifadesinde suçlamaları reddederken husumet nedeniyle cinayeti işlediğini iddia etti.

"AMAÇ ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Daha önce de Hasan Ferit Geyik cinayetinden 6 yıldır aranan Çep, Ateş cinayetine ilişkin ise "Amacımız öldürmek değil, gözdağı vermek ve yaralamaktı" dedi.

Sinan Ateş'in ocak başkanıyla kendisine sahip çıkmadığını iddia eden Çep, "Yargıtay'da temyiz aşamasındaki dosyam için yardım istedim. Ancak yardımcı olmadı. Bunun kızgınlığıyla korkutmak ve gözdağı amaçlı olayı planladık" dedi. Çep, öldürmek amaçlarının olmadığını dile getirdi.

KEŞİF DE YAPILDI

Şüphelinin cinayetten 2 gün önce İstanbul’dan Ankara’ya geldiği, Sinan Ateş'in gittiği yerleri saat saat not ederek tetikçiye bildirdiği tespit edildi. Zanlının saldırının ardından önce Bolu Gerede’ye ardından İstanbul’a gittiği belirlendi.



ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Tetikçi olduğu belirlenen ve hala aranan Eray Özyağcı’yı Ankara’ ya getiren özel harekat polislerinden birinin uyuşturucu kaydı bulunduğu da bildirildi.

Özyağcı'nın suç kaydına rağmen nasıl polis olduğu araştırılıyor. Polisler ilk ifadelerinde zanlıyı kim olduğunu bilmeden Ankara’ya getirdiklerini savundular. İsmini ve tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik lerini söylediler.

Cinayet ile ilgili soruşturmada bugüne kadar 17 isme ulaşıldı. Tetikçi dışındaki tüm isimler yakalandı. Ankara Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yürütülen soruşturmada Organize, Narkotik, Terör ve İstihbarat gibi birimler de destek veriyor.