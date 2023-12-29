Sinan Ateş cinayetinin yıldönümü

"İDARECİLERİN GÖREVİ ADALETİ TESİS ETMEKTİR"



Olayın üzerinden 1 yıl geçmiş olmasına rağmen, neden soruşturmanın tamamlanıp davanın açılmadığını soran Ateş, şöyle konuştu:"Buradan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere; Adalet Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Ankara Başsavcısına, soruşturmayı yürüten savcılara, yargı camiamızın şerefli hakim ve savcılarına sesleniyorum; iki küçük yavrumun yetim kaldığını unutmayın. Başka yavruların yetim kalmasına izin vermeyin. Herkes güven içinde yaşasın. İnanıyoruz ki adalet, devletin temelidir. İdarecilerin görevi ise en başta adaleti tesis etmektir. Lütfen, dışarıda elini kolunu sallayarak gezen tüm failleri bir an önce yakalayın ve adaleti tesis edin. Unutmayın ki eksik ve geç gelen adalet, adalet değildir."



Açıklamanın ardından Sinan Ateş’in fotoğrafının önüne kırmızı karanfiller bıraktı.

Sinan Ateş 30 Aralık 2022’de Ankara Çukurambar’da bir binadan çıkarkan motosikletli iki kişinin silahlı saldırısıyla öldürülmüştü.

Cinayetin ardından açılan soruşturmada tetikçi ile birlikte aralarında Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve 2 polisin de bulunduğu 22 tutuklu bulunuyor.