Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni gelişme: 5 şüpheli ifadeye çağırıldı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 5 şüpheli mevcutlu olarak ifadeye çağırıldı. 5 şüpheliden 2'sinin emniyet mensubu olduğu öğrenildi.

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni gelişme: 5 şüpheli ifadeye çağırıldı
Sinan Ateş
Sinan Ateş'in cinayetinde bir tutuklama daha

Sinan Ateş'in cinayetinde bir tutuklama daha

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Cumhuriyet Başsavcılığının, Sinan Ateş cinayetine ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında, aralarında 2 emniyet mensubunun da bulunduğu 5 şüpheliyi mevcutlu olarak ifadeye çağırdı.

Şüphelilerin, polis eşliğinde Ankara Adliyesine getirilerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdikleri öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda, Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

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