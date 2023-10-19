Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni gelişme: 5 şüpheli ifadeye çağırıldı, 1'i tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 5 şüpheli mevcutlu olarak ifadeye çağırıldı. 2'si emniyet mensubu olduğu öğrenilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4 ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni gelişme: 5 şüpheli ifadeye çağırıldı, 1'i tutuklandı
Sinan Ateş
Sinan Ateş'in cinayetinde bir tutuklama daha

Sinan Ateş'in cinayetinde bir tutuklama daha

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Cumhuriyet Başsavcılığının, Sinan Ateş cinayetine ilişkin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında aralarında 2 emniyet mensubunun da bulunduğu 5 şüpheliyi mevcutlu olarak ifadeye çağırdı.

Şüpheliler, polis eşliğinde adliyeye getirilerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Şüphelilerden biri tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık, 4 şüpheli hakkında nöbetçi hakimlikten adli kontrol talebinde bulundu. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından sorgulanan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda, Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

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