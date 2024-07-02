Sinan Ateş davasında ikinci gün: Serdar Öktem’in savunması sırasında salonda gerginlik yaşandı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin davaya bugün ikinci oturum ile devam edilecek. Davanın 22 sanığı dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Cinayetin tetikçisi ve azmettiricinin de aralarında bulunduğu 8 sanık savunma yaptı. "BİR KİŞİ HEDEF GÖZETMEKSİZİN ATEŞ ETMEYE BAŞLADI" Savunma yapan tetikçi Eray Özyağci, Ankara’ya siyasi cinayet için değil, Doğukan Çep’ten Ateş’i ayaklarından vurması için telkin alarak geldiğini söyledi. Özyağci, “Bir kişi, hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladı. Ben de onlara ateş ettim. Daha sonra ‘reisi vurduk, reisi vurduk’ diye bir ses duydum.” dedi.

DOĞUKAN ÇEP: EVET BEN AZMETTİRDİM Cinayetin azmettiricisi Doğukan Çep ise “Evet ben azmettirdim.” dedi. Cinayetin planının kendisi tarafından yapıldığını itiraf eden Çep, “Ama amacım öldürmek değildi. Eğer ben bir suikast düzenlettirecek olsaydım, motorla yanlarından geçerken ateş ettirebilirdim.” diye konuştu. TOLGAHAN DEMİRBAŞ: CİNAYETLE İLGİM YOK Duruşmanın dün görülen öğleden sonraki bölümünde, dosyada azmettirici olarak adı geçen Tolgahan Demirbaş savunma yaptı. Demirbaş, cinayetle hiçbir bağlantısı olmadığını ileri sürdü. Öğretmen olduğunu söyleyen Demirbaş, böyle bir cinayete karışmayacağı yönünde ifade verdi.

BUGÜN 14 SANIK SAVUNMA YAPACAK



Davanın bugün görülen duruşmasında 14 sanığın savunma yapması bekleniyor. Sanıklar arasında dönemin Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal da var. Aykal’ın Ateş’in adresini verdiğine yönelik iddialar, iddianamede yer almıştı.

“BİLGİM YOKTU”

Duruşma, tetikçi Eray Özyağci'yi araçla İstanbul'dan Ankara'ya getirdiği belirtilen tutuklu polis memuru Murat Can Çolak'ın savunmasıyla başladı.



Çolak, Ankara’ya Özyağci ile birlikte gideceklerinden haberi olmadığını savundu.

Aşkın Mert Gelenbey’le birlikte Ankara’ya eğlenmek için gittiklerini savunan Çolak, Özyağci’nin da masrafları karşıladığı için kendileriyle birlikte gelmelerine izin verdiklerini söyledi.



Çolak, “Bu olaydan bilgim yoktu.” dedi.



“BORÇ PARA GÖNDERDİM”



Savunma yapan isimlerden bir diğeri tetikçi Özyağci’ya para gönderdiği isim olduğu belirtilen Ufuk Köktürk’tü.



Köktürk ise Doğukan Çep’le cezaevi arkadaşı olduklarını, zaman zaman birbirlerine borç para gönderdiklerini, bu para gönderme işleminin de bu sebeple gerçekleştiğini savundu.



Köktürk, olayla ilgisi olmadığını iddia etti.



“PARAYI ÇEP’TEN ALDIM”



Tetikçiyi Ankara’ya getiren VIP aracı özel harekat polislerine kiralayan Mustafa Uzunlar ise Çep’in ısrarı üzerine aracı polislere kiraladığını anlattı. Uzunlar, parayı Çep’ten aldığını söyledi.



Uzunlar, telefonundan çıkan “Ankara’ya icraate gittiler.” mesajını için ise “Çapkınlık olarak niteliyorum.” dedi.



Otopark işletmecilerinden Osman Bayraktar da bugün savunmasını gerçekleştiren dördüncü sanık oldu.

SERDAR ÖKTEM’İN SAVUNMASI SIRASINDA GERGİNLİK



Duruşmanın devamında avukat Serdar Öktem’in savunmasına geçildi.



Öktem’in savunması sırasında salonda avukatlar arasında gerginlik yaşandı.



Mahkeme Başkanı, Ateş’in avukatı Ali Yücel’i salon dışına çıkarmak istedi, müşteki avukatları ile salondakiler tepki gösterdi.



Mahkeme Başkanı, avukatları salondan çıkarmayan kolluk görevlileri hakkında inceleme başlatılacağını söyledi.



Avukat Yücel salondan çıkarılmadı ancak bir avukat ile Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, salondan çıkarıldı.

Duruşmaya saat 14.00'e kadar ara verildi.