Sinan Ateş davasında yeni gelişme: Ateş’in avukatı değişti
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada yeni duruşma bugün görülecek. Duruşma öncesinde yeni bir gelişme yaşandı, Sinan Ateş'in avukatı değişti. Bugün görülecek duruşmaya Ateş'in yeni avukatı katılacak.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş”in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada yeni duruşma bugün görülecek.
Dava öncesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Sinan Ateş’in avukatı Ali Yücel davadan çekildi. Yücel’in yerine avukat Hüseyin Kaya duruşmaya katılacak.
SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLAMIŞTI
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 22 sanıklı davanın son duruşmasında savcı mütaalasını açıklamıştı.
Savcı, 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis, 11 sanık hakkındaysa 20 yıla kadar hapis cezası istemişti.
Bugünkü duruşmada sanıkların mütaala üzerine savunma yapması bekleniyor.
Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara’nın Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.
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