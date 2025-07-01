Sinan Ateş davasında yeni gelişme: İki dava birleştirildi

Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesine ilişkin yargılamada yeni bir karar alındı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın eski başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara Çankaya'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin ana dava Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tetikçi Eray Özyağci, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt tasarlayarak kasten öldürme suçundan, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ise tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Beş sanık, 2 yıl ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, 10 sanık hakkında beraat kararı verildi, iki sanığın dosyası ise ayrıldı.

8 SANIK HAKKINDA AYRI DAVA AÇILDI

Ateş'e ilişkin bazı bilgileri öldürülmeden önce temin etmek, cinayetin ardından da olaya karışanların gizlenmesine yardımcı olmakla suçlanan dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Yardımcısı Suat Yılmazzobu, eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevden uzaklaştırılan komiser Talha Atalay'ın da aralarında bulunduğu sekiz sanık hakkında Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde ayrı bir dava daha açıldı.

İddianamede, Burak Kılıç, Gürsel Horat, Suat Yılmazzobu'nun, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan, komiser Talha Atalay'ın ise kamu görevlisinin kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmesi veya yayması suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıklar Fatih Küçükerturan, Gökhan Türkmen, Recep Küçükerturan, Yunus Hasar'ın da suçluyu kayırma suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuksuz sanıklardan Talha Atalay hazır bulunurken, diğerleri katılmadı.

Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, kız kardeşleri Selma Ateş ile Sevda Ateş ve taraf avukatları da duruşmada yer aldı.

Mahkeme, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği gerekçeli kararın mahkemeye gönderildiğini bildirdi.