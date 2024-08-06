Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesi, Ateş’in duruşmalar sırasında MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın’a hakaret ettiği iddiası.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın’a duruşmada hakaret ettiği gerekçesiyle eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, eski Ülkü Ocakları Genel Başkan’ı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin görülen davada, eşi Ayşe Ateş’in kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından Ayşe Ateş hakkında, duruşmadaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ayşe Ateş bu çerçevede ifadeye çağrıldı.

Başsavcılığın, Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın görüldüğü 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi tutanaklarını talep ettiği öğrenildi.

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