Sinan Ateş'in eşi İYİ Parti'de

Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, İYİ Parti'nin Meclis Grubu'na danışman oluyor.

Sinan Ateş'in eşi İYİ Parti'de
Sinan Ateş'in cinayetinde bir tutuklama daha

Sinan Ateş'in cinayetinde bir tutuklama daha

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İYİ Parti Genel Başkanı 'in, Sinan Ateş’in öğretmen olan eşi Ayşe Ateş’e seçimlerin ardından İYİ Parti’nin Meclis Grubu'nda danışmanlık önerdiği ve Ateş’in de bu görevi kabul ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; Ateş'in kadrosunun Milli Eğitim'den Meclis'e geçirilebilmesi için Akşener önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

Bu görüşmenin ardından da Ateş’in kadrosunun Meclis’e geçişine onay verildiği ve önümüzdeki günlerde Ayşe Ateş'in görevine başlayacağı ifade edildi.

Akşener, Ayşe Ateş'e milletvekili adaylığı da teklif etmiş ancak Ateş, siyaseti düşünmediğini belirterek, bu teklifi kabul etmemişti.

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