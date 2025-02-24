Sinan Çetin'e soruşturma: İfadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Çetin hakkında Sarıyer'deki arsası üzerine 4-5 kaçak yapı yaptırdığına dair ihbarlar üzerine soruşturma açtı.

"Boğaziçi İmar Yasası'na aykırılık" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Çetin, ifadesi alınmak üzere 26 Şubat’ta savcılığa çağrıldı.

SİNAN ÇETİN KİMDİR?

Film yönetmeni ve yapımcı Sinan Çetin, 1 Mart 1953 tarihinde Van'da dünyaya geldi. Çetin, 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu.

1970'li yıllarda resim ve fotoğraf alanında amatör çalışmalar yaparak sanat kariyerine başlayan Sinan Çetin, sinemaya 1975 yılında Zeki Ökten'in çektiği Hanzo adlı filmde yönetmen yardımcılığı yaparak başladı.

Anne tarafından Azeri, baba tarafından Gürcü asıllı olan Çetin daha sonra yönetmen Şerif Gören ve Atıf Yılmaz ile birlikte çalıştı. Sinan Çetin, 1980 yılında ilk uzun metrajlı filmi başrollerinde Nur Sürer ve Fikret Hakan'ın oynadığı Bir Günün Hikayesi'ni çekti ve bu film 1982 Antalya Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü.