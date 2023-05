Sinan Oğan kimi destekledi, kararı ne oldu? ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın kararı

SİNAN OĞAN'DAN DESTEK AÇIKLAMASI



Oğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde;



"14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimler öngördüğümüz üzere ikinci tura kalmıştır.



Yaklaşık 10 senedir bizimle beraber yol yürüyen, en zor zamanlarda bizi yalnız bırakmayan yol arkadaşlarımıza, Türkiye'nin her yerinde çalışan Sinan Oğan gönüllülerine teşekkür ederiyorum.



Biz yaklaşık üç yıl önce eğer bir Türk milliyetçisi adayı olmazsa Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağız dedik ve bir yola çıktık.



Son ana kadar üzerinde uzlaşılan bir Türk milliyetçisi aday formülünü bekledik ve dedik ki böyle bir aday çıkarsa biz çekileceğiz ve bu adayı kayıtsız şartsız destekleyeceğiz. Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin adayı olarak bu yarışa girdik.



Biz bir dip dalgayı bir ayda değil üç yılda hazırladık. Seçmenlerimizi küçümseyen, bize değil başka adreslere yazmaya çalışanların bizim çalışmalarımızı daha dikkatli izlemeye davet ediyoruz. Normal şartlarda almayı beklediğimiz oy oranı yüzde 9 yüzde 16 bandında bir rakamdı. Bir dip dalganın geldiğini ve seçimin sürprizini bizim yapacağımızı söyledik. Linç kültürünü ülkemiz demokrasisi açısından son derece tehlikeli bulmaktayım. Çekilmemiz durumunda ilk turda seçimin biteceği gerçeğini sanırım artık herkes görmüştür.



Eşit ve adil olmayan şartlarda yarıştık. Ne hükümet imkanları ne belediye imkanlarımız yoktu. Buna rağmen büyük bir mücadele örneği sergiledik. Plana sadık kaldık, birçok temel hedeflerimize ulaştık. Büyük Türkiye ve kutlu Turan yolunda ilerleme hedefimiz devam ediyor. Buradaki temel kuralımız ise şudur, plana sadık kaldık.



2. plana itilen milliyetçi seçmeni merkez haline getirdik. Sığınmacılar konusunda farkındalık oluşturduk. 14 Mayıs'ta seçmen Cumhur ve Millet ittifakını uyarmıştır.



"MİLLET İTTİFAKI İSTİKRAR FAKTÖRÜNÜ ISKALAMIŞTIR"



Millet İttifakı 20 yıldır iktidar olan Cumhur İttifakı karşısında yeterli başarıyı gösterememiş, geleceği dair tarafımızı ikna edememiştir. İstikrar faktörünü ıskalamıştır. Biz hiçbir zeminde pazarlık yapmadık. Müzakereler aşağıdaki ilkeler çerçevsinde neticelemiştir. Her türlü terör örgütüne kesintisiz, istikrarlı bir mücadele devam ettirilecektir. Sığınmacılar ve kaçaklar meselesinde artık bir takvim mevcuttur. Sığınmacıların bir takvim çerçevesinde ülkelerine gönderilmesi için tüm şartlar zorlanacaktır. Kaçak geçişlerin önlenmesi için tedbirler en üst seviyeye çıkarılacaktır.



28 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kritik öneme sahiptir. İkinci turda seçimde nasıl bir tutum alınması noktasında tabanımız, ittifak bileşenleriyle müzakereler yaptık. Her iki adayla görüşmede bizim kamuoyunca bilinen önceliklerimizi müzakere ettik. Herhangi bir pazarlık, taahhüt belirtmeksizin kırmızı çizgilerimizi ifade ettik.



Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum."Bizi izlemeye devam edin."