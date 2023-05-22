Sinan Oğan kimi destekleyecek? Sinan Oğan kararını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip,…

SİNAN OĞAN'DAN TARİH AÇIKLAMASI



Twitter'dan paylaşım yapan Sinan Oğan'ın açıklaması şu şekilde;



"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız.

Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz. #OAnGeliyor"