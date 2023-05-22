Sinan Oğan'ın, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda kimi destekleyeceği ve destek kararını ne zaman, saat kaçta açıklayacağı merak ediliyor. Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kararını açıklayacağı tarihi duyuran Sinan Oğan'ın, destek için belirlediği şartlarda araştırılıyor. Peki, Sinan Oğan kimi destekleyecek? Sinan Oğan kararını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?
SİNAN OĞAN KARARINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLAYACAK?
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimin 2. turunda kimi destekleyeceğini 22 Mayıs Pazartesi günü (bugün) saat 17.00'da düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak.
Sinan Oğan'ın ittifak olarak mı açıklama yapacağı yoksa bireysel olarak mı bir adaya destek vereceği bugünkü basın toplantısında belli olacak.
SİNAN OĞAN'DAN 11 MADDELİK AÇIKLAMA
Sinan Oğan, sosyal medya hesabından, 11 maddelik bir paylaşımda bulundu. İşte o maddeler;
"Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde;
Türk Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik,
HDP üzerinden oluşturulan ‘kilit parti’ söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konumuna yükselttik,
İki ittifak arasında serpiştirilmiş, ikinci plana itilmiş ve adeta ‘yedek’ olarak görülen Türk Milliyetçisi seçmeni yeniden siyasetin merkezine yerleştirdik,
Türkiye’de güçlü bir Milliyetçi Seçmen kitlesinin görülmesine katkı sağladık, bu söylem milliyetçi kitlenin genişlemesini sağladı,
Seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlamakla beraber, ikinci turun ana gündemini de belirleme yetisine sahip olduk,
İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık, bizi ‘dikkate almak istemeyen’, ‘saymaya gerek görmeyen’ siyasetin bu başlattığımız hareketi saydığını gördük,
Sığınmacılar konusunda yeterli farkındalığı oluşturduk, bu konuda her iki ittifakada da bir geri dönüş takviminin oluşturulmasına katkıda bulunduk,
PKK, FETÖ vb gibi her türlü terör örgütüyle mücadele konusunda takındığımız ilkeli ve kararlı tavrın siyasetin ana akımında da yer bulmasını sağladık,
HDP ve Hüda-Par'ın Türk siyasetini esir almalarına engel olduk,
Anayasanın değiştirilemez ilkeleri, Türklük gibi konularda farkındalık oluşturduk.
Yürüttüğümüz ilkeli ve kaliteli siyaset tarzı toplumumuzun büyük takdir ve desteğini görerek siyaset yapma tarzımızla farkındalık oluşturduk.
Bizi izlemeye devam edin."
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip,…— Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) May 21, 2023
SİNAN OĞAN'DAN TARİH AÇIKLAMASI
Twitter'dan paylaşım yapan Sinan Oğan'ın açıklaması şu şekilde;
"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız.
Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz. #OAnGeliyor"