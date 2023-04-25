Sinan Oğan'dan RTÜK'e ziyaret

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, RTÜK'e ziyaret gerçekleştirdi.

RTÜK binası önüne gelen Oğan, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Oğan, yaptıkları çalışmaların topluma duyurulmasının RTÜK'ün görevi olduğunu, ancak bu görevin yerine getirilmediğini savundu.

"SÖZÜNÜ ALDIK"

Oğan, daha sonra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapan Oğan, "Kendisine teşekkür ederim. Karşılıklı anlayış çerçevesinde bir görüşme oldu. İnşallah daha adil bir yaklaşım sergilenecek. Bunun sözünü aldık." dedi.

Oğan, RTÜK'e gitmeden önce TRT önünde de açıklamada bulundu.

