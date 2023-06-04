Sinan Oğan'dan yeni kabine değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesi Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayan Sinan Oğan yeni kabinenin duyurulmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İlk günden beri ismimiz üzerinde yürütülen 'pazarlık' vs gibi spekülasyonların ne kadar yersiz ve iftira amaçlı olduğu bir kez daha görülmüştür" dedi.

Sinan Oğan'dan yeni kabine değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesi Cumhur İttifakı'a desteğini açıklayan Sinan Oğan, yeni kabinenin duyurulmasının ardından değerlendirmede bulundu.

Sinan Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk gün de söylediğimiz gibi Sayın ile bizim herhangi bir makam pazarlığımız olmamış, ilkeler bazında bir anlaşmamız söz konusu olmuştur. O sebeple ilk günden beri ismimiz üzerinde yürütülen 'pazarlık' vs gibi spekülasyonların ne kadar yersiz ve iftira amaçlı olduğu bir kez daha görülmüştür. Başta ekonomi ve sığınmacılar olmak üzere önümüzdeki süreçte ilkelerimizin hayata geçirilişine hep beraber şahit olacağız inşallah…" ifadelerini kullandı.

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