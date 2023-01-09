Sinan Sardoğan çocuğa istismardan tutuklandı - TV'de görüp ihbar etti

Televizyon programına Arife Gökçe isimli kadının kayıp olarak aranması ile ilgili katılan ve "çocuğun cinsel istismarı" suçundan gözaltına alınan Sinan Sardoğan’ın tutuklanmasının ardından olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Sinan Sardoğan çocuğa istismardan tutuklandı - TV'de görüp ihbar etti

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Müge Anlı Sinan Sardoğan olayı nedir, ne oldu?

'ta kayıp 65 yaşındaki Arife Gökçe ilgili katıldığı TV programında olan 41 yaşındaki Sinan Sardoğan, çocuğa cinsel istirmar suçundan tutuklandı.

Bugün 17 yaşında olan Suriye uyruklu A.A, 10 Ekim 2018 tarihinde cinsel saldırıya uğradı. Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Olayın üzerinden 4 yıl geçtikten sonra A.A., televizyonda sabah programı izlerken Sinan Sardoğan'ı gördü. A.A., kendisine cinsel saldırıda bulunan kişinin Sardoğan olduğunu söyleyerek Avcılar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro'suna başvurarak şikayetçi oldu.

İhbar üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Avcılar polisi Sardoğan'ı kaldığı otelde gözaltına aldı. Sardoğan ifadesi alındıktan sonra Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanma talebiyle sevk edildi. Sardoğan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinan Sardoğan çocuğa istismardan tutuklandı - TV'de görüp ihbar etti - 1

Tokat'ın Almus ilçesi Ataköy beldesinde eşiyle yaşayan, 5 çocuk 12 torun sahibi 65 yaşındaki Arife Gökçe'nin bulunmasını isteyen ailesi ATV'de yayınlanan ' ile Tatlı Sert' programından yardım istemişti.

Kayıp kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ve evinin etrafında dolaştığı iddia edilen Sinan Sardoğan, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

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