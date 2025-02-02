Sınav sırasında fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesi Koza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Matematik öğretmeni olarak görev yapan Hacı Yusuf İzci, MTSK sınavı esnasında fenalaştı. Kalp krizi geçiren İzci, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hacı Yusuf İzci hayatını kaybetti.

İzci'nin yarı yıl tatilini geçirdiği memleketi Adıyaman'dan, dün gece saatlerinde döndüğü, bugün de sınavda görev aldığı öğrenildi. Öte yandan Hacı Yusuf İzci'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı bildirildi.



Hacı Yusuf İzci'nin ölümünün ardından Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu hayatını kaybeden öğretmenin acılı ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Vefat eden öğretmenin cenazesinin otopsiden sonra memleketi Adıyaman’da toprağa verileceği öğrenildi.