Sınav sistemi değişecek mi? Bakan Tekin'den açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sınav sistemiyle ilgili bir değişikliğin gündemlerinde olmadığını belirten Bakan Tekin, "5.,6. ve 7. sınıflar başka bir müfredatla yetişiyorlar. Bazı konular müfredatın dışına çıkarılmış olabilir. Bazı konuların yeri değiştirilmiş olabilir. Dolayısıyla eski sorularla yeni sorular artık örtüşmüyor. Sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. Yeni sorular müfredatın içeriğine göre değişiklik gösterilecek" dedi.

Okullardaki güvenlik tedbirleriyle ilgili de konuşan Bakan Tekin, "Güvenlik tedbirleri ile ilgili komisyon toplantıları yapılıyor, güvenlik açısından risk taşıyan okullarda polis bulunması, polis araçlarının devriye atması gibi tedbirleri alıyorduk. Bu tedbirleri önümüzdeki yıllar daha sıkılaşacak adımlar attık. Okullarımızdaki kamera sistemini KGYS sistemine entegre ediyoruz. Emniyet birimleri kameralar üzerinden izleyebilecek durumlara gelecekler. Bizim okullarımızın bir kısmı duvarları yüksek, bir kısmı değil. Her okulun şahsına münhasır güvenlik sistemi olacak. Emniyet ile birlikte yürüttüğümüz oyun sitelerindeki davranışları rehberlik desteği mekanizması oluşturulacak" dedi.

Aileleri de büyük yük düştüğünü ifade eden Tekin, "12 yıllık zorunlu eğitim çağındaki bir çocuğumuz 18 yaşında mezun oluyor. 160 bin saatlik bir ömür yaşıyor, yaklaşık 10 bin saatini okullarda geçiriyor. Ailelere daha büyük bir yük düşüyor. Öğretmenlerimize güvensinler, öğretmenlere öğretmenlik öğretmeye çalışmasınlar. Öğretmenlerimizin çalışma koşulları açısından velilerimiz öğretmenlerimizle iyi bir diyalog kurarlarsa daha iyi bir eğitim dönemi geçirirler." diye konuştu.