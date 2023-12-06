Sınav sorularını dağıtan ve alanlara operasyon: 4 gözaltı kararı

Ankara’da FETÖ/PDY soruşturmasında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY üyelerinin ele geçirdiği sınav soruları ile ilgili soruşturma yürütüldü.



2009 yılı Maliye Hesap Uzman Yardımcılığı Sınavı öncesinde, FETÖ/PDY üyelerine usulsüz şekilde ele geçirilen soruları dağıtan ve bu soruları alarak sınavı kazanan toplam 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.