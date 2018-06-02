İstanbul Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu Ambarlı istikametinde saat 08.30 sıralarında, içerisinde LGS'de görevli öğretmenlerin olduğu otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak refüjde ters döndü. Bu sırada ters dönen aracın üstlerine doğru geldiğini gören karşı şeritteki iki araç da kaza yaptı.
Toplamda 4 aracın karıştığı kazada sürücüler yara almazken, 2 öğretmen kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.
Araçta olan öğretmenlerden birinin yeğeni olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Arkadan araba vurunca refüjde ters dönüyor. Allah'tan bir şey olmuyor. Emniyet kemerleri takılıymış. Öğretmen ikisi de, sınava gidiyorlardı" diye konuştu.
Kaza nedeniyle Ambarlı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.