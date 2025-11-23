Sındıgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem

23.11.2025 01:12

Sındıgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Resmi Kurum

NTV - Haber Merkezi

Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası sürüyor. İlçede saat 00.29'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar hala devam ediyor.

 

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre son olarak saat 00.29'da Sındırgı merkezli 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Sarsıntının derinliği 5.25 kilometre olarak kayıtlara geçti.

 

Deprem başta Balıkesir olmak üzere Manisa ve İzmir gibi çevre şehirlerde de hissedildi. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

Url'i kontrol ediniz
Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram