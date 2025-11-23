Sındıgı'da 3.8 büyüklüğünde deprem

10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar hala devam ediyor.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre son olarak saat 00.29'da Sındırgı merkezli 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Sarsıntının derinliği 5.25 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Deprem başta Balıkesir olmak üzere Manisa ve İzmir gibi çevre şehirlerde de hissedildi. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.