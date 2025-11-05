Sındırgı afet bölgesi ilan edildi

Sındırgı'da 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

10 Ağustos'tan bu sana yaklaşık 15 bin artçının meydana geldiğini duyuran uzmanlar, bu durumu "deprem fırtınası" olarak değerlendiriyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, konut stokunun yıprandığını dile getirip "Sındırgımızın bir an önce kararname ile güvence altına alınması lazım. Sındırgı afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Şu an, metruk binalarımızda, ağır hasar alan binalarımızda hasarlar vardır." demişti.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 1530876 sayılı kararıyla alınan kararı AK Parti Genel Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uygur, "Bu karar, devletimizin süreci ciddiyetle yürüttüğünün ve sahadaki tüm çalışmaların kurumsal düzeyde takip edildiğinin en açık göstergesidir." dedi.

Uygur, 22 bin 616 binada 33 bin 813 bağımsız bölümün tespitinin yapıldığını dile getirip hasarlı binalarda güçlendirme ve yenileme ihtiyacının karşılandığını dile getirdi.