Sındırgı beşik gibi: 18 saatte 210'dan fazla artçı deprem

10 Ağustos'taki 6.1 büyüklüğündeki depremden 2.5 ay sonra Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 27 Ekim'de yine aynı büyüklükteki bir depremle sarsıldı. Bu kez depremin derinliği, yüzeye daha yakındı.

80 konutun ağır hasar aldığı depremin ardından bölgedeki sismik hareketlilik daha da arttı. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre son 18 saatte merkez üssü Sındırgı olan ve büyüklükleri 1.5 ile 3.6 arasında değişen en az 215 artçı deprem meydana geldi.

HASAR TESPİTİ DEVAM EDİYOR

Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Depremin ardından bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, ilçede 500 personelden oluşan 250 ekiple hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 3 bin 684 bağımsız birimin incelendiğini söyledi. Kurum, 80'i konut 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu bildirdi.