Sındırgı depremi: Altında iş yeri olan bina riskli mi?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası yıkılan binada kolon kesildiği iddiası gündeme gelirken, Prof. Dr. Ali Koçar, "Altında iş yeri olan bina riskli mi?" sorusuna yanıt verdi. Koçar, "Böyle bir depremde bina yıkılması ve hasarlı bina olması normal bir durum değil." dedi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Geniş bir alanda hissedilen depremde Sındırgı ilçesindeki bir bina ile kırsal alanda 12'si metruk 15 yapı yıkıldı.
Depremde bir kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi de yaralandı.
1998 YILINDA İNŞA EDİLMİŞ
Depremin ardından yıkılan binanın 1998 yılında inşa edildiği öğrenildi.
KOLON KESİLDİĞİ İDDİASI
Daha önce binanın altında fırın olduğu söylenirken, 2012 yılında tadilat yapıldığı öğrenilen binada kolon kesildiği iddiası gündeme geldi.
"NORMAL BİR DURUM DEĞİL"
İddiaların ardından "Altında iş yeri olan binalar riskli mi?" sorusuna NTV canlı yayınında yanıt veren Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçar, şunları söyledi:
"Konut olarak kullanılan binaların altında iş yeri yapılması maalesef bizim yönetmeliğimizde var. 1999 depreminde bu yana kolan kesilen binalara çok fazla rastladık.
Bir de fırın olması ayrıca başka zafiyetler yaratıyor. Fırında meydana gelen yüksek ısı kolanlardaki malzemeleri tamamen bitiriyor.
Eğer binanın altında bulunan iş yerine fırın yapılacaksa ona göre izalasyon yapılmalı.
6,1 büyüklüğünde böyle bir bina yıkılıyorsa birileri görevini yerine getirmemiş oluyor.
6,1 büyüklüğündeki bir depremde bina yıkılması ve hasarlı bina olması normal bir durum değil.
Türkiye içerinde bu tür binalar çok fazla var.
Bir tane kolan kesilmişse bu bina kesinlikle yıkılır."
