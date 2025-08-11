Sındırgı depremi: Altında iş yeri olan bina riskli mi?

"NORMAL BİR DURUM DEĞİL"



İddiaların ardından "Altında iş yeri olan binalar riskli mi?" sorusuna NTV canlı yayınında yanıt veren Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçar, şunları söyledi:



"Konut olarak kullanılan binaların altında iş yeri yapılması maalesef bizim yönetmeliğimizde var. 1999 depreminde bu yana kolan kesilen binalara çok fazla rastladık.



Bir de fırın olması ayrıca başka zafiyetler yaratıyor. Fırında meydana gelen yüksek ısı kolanlardaki malzemeleri tamamen bitiriyor.



Eğer binanın altında bulunan iş yerine fırın yapılacaksa ona göre izalasyon yapılmalı.



6,1 büyüklüğünde böyle bir bina yıkılıyorsa birileri görevini yerine getirmemiş oluyor.



6,1 büyüklüğündeki bir depremde bina yıkılması ve hasarlı bina olması normal bir durum değil.



Türkiye içerinde bu tür binalar çok fazla var.



Bir tane kolan kesilmişse bu bina kesinlikle yıkılır."