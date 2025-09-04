Sındırgı depremi: Artçı sarsıntıların sayısı 8 bini geçti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sarsıntılar sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugüne kadar 8 binden fazla artçı deprem kaydedildi. Birçok araştırmacı ve bilim uzmanı da Sındırgı ilçesini yakın mercek altına aldı.

200'DEN FAZLA KONTEYNER TESLİM EDİLDİ

Hasarlı binalardaki vatandaşlar için AFAD tarafından 200'den fazla konteyner teslimi yapıldı.

Dükkanları hasar gören esnaf için de Sındırgı Belediyesi'nce oluşturulan alanın yanı sıra AFAD tarafından konteyner dükkan kuruluyor.