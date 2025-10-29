Sındırgı depreminin bilançosu belli oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Depremin ardından bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, ilçede 500 personelden oluşan 250 ekiple hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 3 bin 684 bağımsız birimin incelendiğini söyledi.

Kurum, 80'i konut 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu bildirdi.

Sındırgı'da daha önce boşaltılan üç binanın da çöktüğünü kaydeden Bakan Kurum, "Çalışmalar neticesinde hızla gereken adımları atacağız." dedi.