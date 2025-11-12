Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeler ve talimatları doğrultusunda Sındırgı'da depremin ardından yaraların sarılması, hayatın normale dönmesi ve esnafı desteklemek adına önemli bir aşama daha katettiklerini belirten Belgin Uygur, "Ticaret Bakanı'mız Sayın Ömer Bolat ve TESKOMB ile yürüttüğümüz süreç sonucunda deprem bölgesinde faaliyet gösteren esnafa yeni destek imkanlarını hayata geçiriyoruz." bilgisini paylaştı.

Uygur, şunları kaydetti:

"1 milyon lira limitli 48 ay vadeli işletme kredisi, 2,5 milyon lira limitli 60 ay vadeli iş yeri edinme kredisi, 500 bin lira limitli 1 yıl ödemesiz dönemli toplam 48 ay vadeli deprem destek kredisi imkanı sunulacak.

Ayrıca afet belgesine sahip esnafın mevcut kredileri ilk etapta 3 ay faizsiz olarak ertelenecek, ihtiyaç halinde bu süre uzatılabilecek.

Sındırgı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifimize ilave 100 milyon lira plasman desteği daha sağlanacak. Canlı kredilerin kooperatif takip bakiyeleri, TESKOMB tarafından alınan karar doğrultusunda faizsiz olarak yapılandırılacak."

Uygur, "Allah'ın izniyle Sındırgı yeniden üretecek ve biz esnafımızın yanında olmaya her daim devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.