Sındırgı yeni yıla da depremle girdi
01.01.2026 02:21
Son Güncelleme: 01.01.2026 02:21
NTV - Haber Merkezi
2025'i deprem fırtınalarıyla geçiren Sındırgı, yeni yılın ilk saatlerini de depremle karşıladı. Saat 01.51'de Sındırgı merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilen Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 2026'ya da depremle girdi.
AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Sındırgı'da saat 01.51'de 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7.07 kilometre olarak kayıtlara geçti.
İlçe, 10 Ağustos ve 27 Ekim'de 6.1 büyüklüğünde iki ana şokla sarsılmış, ardından binlerce artçı deprem meydana gelmişti. Depremler sonrası Sındırgı “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilmişti.