Sındırgı'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1'lik depremin üzerinden 10 gün geçti, artçılar sürüyor. İlçede son olarak saat 03.14'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sındırgı'da 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 03.14'te meydana gelen depremin derinliği 6.6 kilometre olarak kayıtlara geçti.
10 Ağustos'taki 6.1'lik ana şokun ardından Sındırgı merkezli yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi.
