Sındırgı'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD Deprem Deiresi'nin verilerine göre saat 03.32'de Sındırgı merkezli 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 6.45 kilometre olarak ölçüldü.

10 Ağustos 2025'te merkez üssü Sındırgı olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, Balıkesir'de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm ile Manisa'da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere 729 binadaki bin 036 bağımsız bölüm yıkılmış ya da ağır hasar almıştı.



