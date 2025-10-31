Sındırgı'da artçılar sürüyor: 3.8, 4.2...
6.1 büyüklüğündeki depremle sarsılan Sındırgı'da artçı sarsıntılar devam ediyor. Dün son olarak 4.1'le sallanan ilçede sabaha karşı 3.8, ardından da 4.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
27 Ekim'de meydana gelen 6.1'lik depremin ardından yüzlerce artçı sarsıntının meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 ve 4.2 büyüklüğünde depremler oldu.
AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre; sırasıyla 05.54 ve 07.18'de meydana gelen depremlerin derinliği ise 14.49 ve 12.9 kilometre olarak ölçüldü.
İlçede son olarak dün saat 23.52'de 4.1 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana gelmişti.
- Balıkesir
- Balıkesir Sındırgı
- Deprem